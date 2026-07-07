حجز المنتخب البلجيكي مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على نظيره الأمريكي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، ضمن منافسات دور الـ16 وسط صدمة جماهير أصحاب الأرض.



حيث ضربت بلجيكا بقوة منذ الدقائق الأولى عبر المهاجم تشارلز دي كيتيلير الذي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 9. ورغم محاولات المنتخب الأمريكي للعودة، والتي أسفرت عن هدف التعادل بواسطة ماليك تيلمان في الدقيقة 31 من ركلة حرة، إلا أن الفرحة الأمريكية لم تدم سوى دقيقتين، حيث عاد دي كيتيلير ليحرز الهدف الثاني له وبلاده في الدقيقة 33.



وفي الشوط الثاني، استغل المخضرم هانس فاناكن هفوة دفاعية قاتلة ليسجل الهدف الثالث لبلجيكا في الدقيقة 57، قبل أن تختتم التشكيلة البلجيكية مهرجان الأهداف بالهدف الرابع، لتبخر تماماً آمال أمريكا في استكمال مشوار المونديال على أرضهم.



وبهذا الانتصار الكاسح، يضرب المنتخب البلجيكي موعداً نارياً في الدور ربع النهائي مع منتخب إسبانيا، والذي تأهل بدوره عقب إقصاء البرتغال بهدف نظيف.