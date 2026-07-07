ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بأصداء حفل الزفاف الأسطوري للنجمة العالمية تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي في نيويورك، الذي استُهل بعشاء بروفة فاخر جمع نخبة من مشاهير هوليوود، واختُتم برسم عبارة «متزوجان حديثاً» على شاشات ضخمة خارج قاعة «ماديسون سكوير غاردن»، وسط تفاعل جماهيري واسع وتوافد المعجبين إلى المدينة لمواكبة الحدث.

وشكّلت صناديق الهدايا المقدمة للمدعوين محور اهتمام المتابعين؛ إذ تميزت بكسوة من المخمل الأسود وممهورة بالحرفين الأولين للعروسين «TT». ووفقاً لموقع «Page Six»، ضمت الصناديق كؤوس مشروبات مرصعة بالألماس، وصوراً توثق لحظة خطوبتهما في حديقة خاصة، إلى جانب بطاقات تذكارية مختومة بالشمع، ورغم هذه التسريبات، آثر الضيوف عدم الكشف علناً عن المحتويات ليبقى الغموض محيطاً بالتفاصيل. وتألق العروسان في ليلتهما بأزياء صممتها خصيصاً دار أزياء عريقة، ليتوج هذا الحفل علاقة بدأت عام 2023 وسرعان ما غدت الشغل الشاغل للوسطين الفني والرياضي.

وفي مفارقة حزينة تزامنت مع بهجة العرس الذي شهد مشاركة فنية مميزة من النجمين بول مكارتني وستيفي نيكس، غيب الموت كيرك شوابي، المعلم والحارس الشخصي السابق لتايلور سويفت، عن عمر ناهز 69 عاماً في دار للرعاية بعد صراع مع سرطان الكلى.

وكان الراحل قد استهل مسيرته ضابطاً في شرطة شيكاغو قبل انتقاله للتدريس؛ حيث تولى تعليم سويفت مادة العدالة الجنائية في مدرسة «هيندرسونفيل» الثانوية بناشفيل بين عامي 2004 و2006، لينضم لاحقاً إلى فريقها الأمني مع بزوغ نجمها. وحافظت سويفت على روابط التقدير مع معلمها الراحل، إذ كرمته سابقاً بتسمية شخصية المعلم في فيلمها «Valentine's Day» عام 2010 باسم «السيد شوابي»، فيما أبدى الراحل قبيل وفاته دعمه الكامل لخياراتها، واصفاً زوجها ترافيس كيلسي بالشريك المثالي لها.