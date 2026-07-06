تواجه شابة تركية تُدعى إليف شاهين، تبلغ من العمر 32 عامًا، مصيرًا قضائيًا معقدًا، بعدما صدرت بحقها أحكام بالسجن تصل إلى 127 عامًا، إثر إدانتها في 157 جريمة سرقة، فيما يثير حملها الثامن تساؤلات حول موعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، داهمت قوة كبيرة من الشرطة الخاصة منزلًا في إسطنبول للقبض على شاهين، بعد فترة من التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها، إذ أظهر مقطع فيديو لحظة المداهمة بمشاركة عناصر مدججين بالسلاح.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة أنجبت سبعة أطفال خلال السنوات الماضية، مستفيدة من القوانين التركية التي تحول دون سجن المرأة الحامل، ما مكّنها من تأجيل تنفيذ العقوبات أكثر من مرة. غير أن السلطات بدأت أخيرًا إجراءات تنفيذ الحكم بعد انتهاء مهلة التأجيل.

لكن المفاجأة التي أعادت الملف إلى الواجهة تمثلت في اكتشاف حملها بطفلها الثامن، وهي في شهرها الثالث، الأمر الذي قد يمنحها فرصة جديدة لتأجيل دخول السجن، رغم المخاوف من استمرارها في نشاطها الإجرامي خلال فترة بقائها خارج القضبان.

وتؤكد التحقيقات أن شاهين، واصلت تنفيذ عمليات سرقة خلال الفترة الماضية، ورصدتها كاميرات مراقبة داخل عدد من مراكز التسوق أثناء ارتكابها جرائم سرقة جديدة.

ولا يقتصر ملفها القضائي على الأحكام الصادرة بحقها، إذ لا تزال مطلوبة بموجب 18 مذكرة توقيف إضافية، تشمل اتهامات بسرقة ممتلكات من داخل مبانٍ، والاستيلاء بمهارة على مقتنيات محمولة.

ومن المرجح أن ترتفع مدة العقوبة الإجمالية في حال صدور أحكام جديدة بحقها، فيما لم تحسم السلطات التركية بعد ما إذا كانت ستبدأ تنفيذ الحكم خلال حملها الثامن أم سيجري تأجيل العقوبة مرة أخرى.

ويبلغ عمر أكبر أبناء شاهين 12 عامًا، فيما يبلغ أصغرهم عامين، وسط جدل واسع في تركيا حول استغلال بعض النساء الحمل المتكرر لتأجيل تنفيذ العقوبات القضائية.