في لحظات لم تستغرق سوى ثوانٍ، تحولت رحلة شاب خرج يبحث عن لقمة العيش إلى مأساة خيمت بالحزن على قرية بأكملها في محافظة الأقصر، بعدما انتهت حياته إثر حادث عرضي أثناء تعامله مع إحدى الماشية، لتسود حالة من الصدمة بين أسرته وأهالي قريته الذين عرفوه بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

ولقي شاب يبلغ من العمر 26 عامًا مصرعه، اليوم (الإثنين)، في حادثة مأساوية داخل قرية زرنيخ شرق التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر جنوب مصر، بعدما تعرض للاختناق إثر التفاف حبل بقرة حول رقبته أثناء قيامه بربطها.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الشاب، ويدعى يوسف جابر، كان يؤدي عمله المعتاد في التعامل مع الماشية، عندما تحركت البقرة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى التفاف الحبل حول رقبته، وتسبب في إصابته باختناق شديد أفقده الوعي، قبل أن يفارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

وعقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، انتقلت قوات الأمن والجهات المختصة إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينة والفحص، كما تم نقل جثمان الشاب إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة، والتأكد من الأسباب الدقيقة للوفاة وفقًا للتقارير والفحوصات اللازمة.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية زرنيخ والقرى المجاورة عقب انتشار نبأ وفاة الشاب، حيث نعاه أبناء القرية، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة.