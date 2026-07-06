أعادت السلطات الأسترالية فتح واحدة من أكثر القضايا صدمة، بعدما وُجهت تهمة القتل إلى امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً، إثر اتهامها بقتل طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، وسط مزاعم بأنها أكلت جزءاً من جثمانه قبل أن تسلم نفسها للشرطة طواعية.

ووفقاً للتحقيقات، حضرت المرأة إلى مركز الشرطة في ولاية «نيو ساوث ويلز» مساء (الأحد)، وأدلت باعترافات أولية أشارت فيها إلى ارتكابها أفعالاً تتعلق بأكل لحوم البشر بحق طفلها، ما دفع رجال الأمن إلى التوجه فوراً إلى منزلها في شارع «بايرون» بمنطقة «وايونغ».

وعثر عناصر الشرطة داخل المنزل على جثة الطفل، التي أظهرت إصابات بالغة في إحدى ذراعيه، فيما أفادت شبكة «ناين نيوز» الأسترالية بأن الطفل يُرجح أنه كان قد فارق الحياة قبل أيام عدة من اكتشاف الجريمة.

كما نقلت صحيفتا «سيدني مورنينغ هيرالد» و«ديلي تلغراف» عن مصادر مطلعة أن الاشتباه في ممارسة أكل لحوم البشر جاء بعد مناقشات واستجوابات أجرتها الشرطة مع الأم، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية كاملة.