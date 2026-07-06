لقي ما لا يقل عن ثمانية من لاجئي الروهينغا المسلمين، بينهم عدد من الأطفال، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إثر انهيارات أرضية متعددة تسببت فيها الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش.

وتضم مخيمات كوكس بازار، التي تُعد أكبر تجمع للاجئين في العالم، أكثر من 1.2 مليون من الروهينغا الذين فرّ معظمهم من حملة عسكرية شهدتها ميانمار عام 2017، حيث يعيشون في ملاجئ مؤقتة شُيدت من الخيزران والأغطية البلاستيكية فوق تلال منزوعة الأشجار، ما يجعلها عرضة بشكل كبير للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار السنوي.

وأوضحت السلطات أن الانهيارات وقعت في أربعة مواقع داخل المخيمات، حيث دفنت الأوحال والأنقاض عدداً من المساكن، بينما كان السكان نائمين.

كما أسفر انهيار جزء من أحد التلال في منطقة كوكس بازار عن مقتل مواطن بنغلاديشي وإصابة اثنين من أفراد أسرته بعد انهيار التربة على منزلهم.

وقالت المسؤولة في شرطة كوكس بازار، تومبا داس، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى ثمانية قتلى نتيجة الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن استمرار هطول الأمطار يزيد من احتمالات وقوع مزيد من الانهيارات، في ظل استمرار إقامة آلاف اللاجئين في مناطق مرتفعة وغير مستقرة.

من جانبه، أكد المسؤول البنغلاديشي المكلف بملف إغاثة وإعادة لاجئي الروهينغا، محمد ميزانور رحمن، أن السلطات تعمل على إجلاء السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر بأسرع وقت ممكن، بهدف الحد من وقوع المزيد من الضحايا.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من موجة نزوح جديدة للروهينغا، مع تجدد الاشتباكات في ولاية راخين غربي ميانمار، الأمر الذي دفع السلطات البنغلاديشية إلى تشديد إجراءات المراقبة على الحدود، وسط تقارير عن تجمع أشخاص بالقرب من المعابر الحدودية في محاولة لدخول البلاد.

وفي السياق ذاته، توقعت هيئة الأرصاد الجوية في بنغلاديش استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة، ما دفع السلطات إلى إبقاء حالة التأهب تحسباً لوقوع مزيد من الانهيارات الأرضية والسيول المفاجئة.

وتشهد مخيمات الروهينغا سنوياً خلال موسم الرياح الموسمية انهيارات أرضية وفيضانات متكررة، تؤدي إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار واسعة بالمساكن والطرق والبنية التحتية داخل المخيمات.