أكدت الفنانة المصرية ليلى علوي أن موافقتها على المشاركة في فيلم «ابن مين فيهم» جاءت بعد اقتناعها بفكرته الإنسانية، مشيرة إلى أن العمل يقدم كوميديا نابعة من تطور الشخصيات والمواقف، وهو ما منح السيناريو طابعًا مختلفًا وجذبها لخوض التجربة.

شخصية جديدة

وأوضحت، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن شخصية «ماجدة» التي تقدمها بالعمل كانت من أبرز أسباب حماسها لكونها تختلف عن الأدوار التي اعتادت تقديمها، إذ تجسد شخصية محامية ناجحة تتسم بالحزم والجدية في عملها، لكنها تمتلك في الوقت نفسه روحًا مرحة تظهر من خلال العديد من المواقف الكوميدية التي تشهدها الأحداث.

تعاون متجدد

وعن تعاونها مع الفنان بيومي فؤاد، أشارت إلى أن «ابن مين فيهم» يمثل العمل الخامس الذي يجمعهما، مؤكدة أن حالة التفاهم والانسجام بينهما انعكست على نجاح أعمالهما السابقة، معربة عن أملها في استمرار هذا التعاون، خصوصًا أن كل عمل يجمعهما يقدم تجربة مختلفة.

موعد الطرح والصناع

يشار إلى أن من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 9 يوليو القادم، حيث يجمع عددا من النجوم بجانب ليلى علوي منهم بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وانتصار، وإيمان السيد، وويزو، وهالة فاخر وآخرون، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.