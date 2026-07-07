في خطوة جديدة، يستعد النجم إياد نصار للعودة إلى الإذاعة من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «ظل الساعي»، إذ انطلق مؤخرًا تسجيل حلقاته ضمن مشروع تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بالتعاون مع عدد من الجهات، في خطوة تستهدف تقديم محتوى درامي يناقش قضايا المجتمع من منظور إنساني.

فكرة المسلسل

ويركز العمل على مجموعة من الملفات الاجتماعية، من بينها قضايا الأسرة، والحماية الاجتماعية، والرعاية، والتمكين الاقتصادي، مع إبراز أهمية التماسك الأسري وترسيخ قيم المسؤولية والتكافل عبر أحداث وشخصيات مستوحاة من الواقع.

ويشارك إياد نصار بطولة المسلسل إلى جانب مجموعة من الفنانين، على أن يذاع عبر عدد من المحطات الإذاعية خلال الفترة القادمة ضمن خطة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

آخر أعماله

وعلى صعيد الدراما، شارك إياد نصار في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «صحاب الأرض»، الذي جمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، من بينهم الفلسطيني كامل الباشا، وآدم بكري، وتارا عبود، وعصام السقا وغيرهم، وجاء العمل من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.

أعماله المنتظرة بالسينما

وفي السينما، يترقب إياد نصار طرح فيلمه الجديد «من أيام الجيزة»، الذي يشاركه بطولته كل من آية سماحة، وعمرو عبدالجليل، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أروى جودة، ويأتي العمل من إخراج مرقس عادل، ومن المنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة القادمة.