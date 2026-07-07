شهدت العاصمة العراقية بغداد فاجعة أسرية صادمة، بعدما أقدم أب على إنهاء حياة ابنه الشاب رمياً بالرصاص، إثر مشادة عنيفة بينهما تطورت إلى جريمة قتل مروعة، كان دافعها الخلاف على تقسيم الميراث.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت أمس (الإثنين)، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن نزاعاً نشب بين الطرفين حول ملكية أرض زراعية في منطقة «المعامير» التابعة لجانب الكرخ. وسرعان ما تصاعدت حدة المواجهة بينهما، ليقود الغضب الأب إلى استلال بندقية صيد وإطلاق النار مباشرة صوب ابنه، ما أسفر عن مفارقته الحياة في موقع الحادث على الفور.

من جانبها، طوّقت الأجهزة الأمنية موقع الجريمة وتمكنت من إلقاء القبض على الأب الجاني، وجرى التحفظ عليه واقتياده للتحقيق للكشف عن الملابسات الدقيقة المحيطة بالواقعة، تمهيداً لتقديمه إلى العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه.