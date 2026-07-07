لم يكن خروج المنتخب البرتغالي من نهائيات كأس العالم 2026 مجرد خسارة كروية عادية، بل كان بمثابة إسدال الستار التاريخي والمؤثر على المسيرة المونديالية لواحد من أعظم من لمس كرة القدم، كريستيانو رونالدو. ومع انتشار صور ومقاطع «الدون» وهو يغادر المستطيل الأخضر غارقاً في دموعه، اتجهت أنظار الملايين صوب شريكته عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، لرصد رد فعلها على هذه اللحظة الحزينة.

صدمة الدقيقة الأخيرة والوداع المر

عاش عشاق الساحرة المستديرة ليلة دراماتيكية حابسة للأنفاس، بعدما تبخرت أحلام البرتغال في المونديال إثر الهزيمة القاسية أمام الجار الإسباني بهدف نظيف، وقعه اللاعب ميكيل ميرينو في الدقيقة الأخيرة والقاتلة من عمر المباراة.

وفور إطلاق صافرة النهاية، لم يتمكن رونالدو (41 عاماً) من تمالك مشاعره، إذ ظهر وهو يبكي بحرقة على أرض الملعب، قبل أن يتوجه نحو غرف الملابس بخطوات ثقيلة تختزل مزيجاً مريراً من الإحباط والحزن والخيبة، خصوصاً أن هذه البطولة يُرجح أن تكون الظهور المونديالي الأخير له بعد مسيرة دولية أسطورية خاض خلالها أكثر من 240 مباراة.

رسالة جورجينا.. «أسطورته باقية»

أمام هذا الانكسار الكبير، لم تتأخر جورجينا رودريغيز (32 عاماً) في إظهار مساندتها المطلقة لشريك حياتها، واختارت منصة «إنستغرام»، حيث يتابعها جيش يفوق 75 مليون شخص حول العالم، لتوجيه رسالة صامتة لكنها بليغة الأثر عبر خاصية «الستوري».

أعادت جورجينا نشر التصميم المؤثر الذي نشرته شركة «نايكي» العالمية (الراعي الرسمي لرونالدو)، والذي يتضمن صورة جانبية معبرة للنجم البرتغالي، ومكتوب عليها عبارة: «أسطورته باقية على الدوام».

وفي لمسة عاطفية، لم تكتفِ جورجينا بإعادة مشاركة الصورة، بل أضافت لمستها الخاصة واكتفت بوضع رمز «قلب أحمر» أعلى المنشور، في إشارة اختصرت بها دعمها الكامل وفخرها بمسيرة الدون التي لم تهزها خسارة مباراة.

وبهذا الخروج، تنتهي رحلة اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي تمكن من التسجيل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. ورغم مرارة الوداع والدموع التي سالت في آخر ليالي الدون المونديالية، إلا أن رسالة جورجينا والشركات العالمية أكدت حقيقة واحدة يتفق عليها عشاق اللعبة: «النتائج تمر.. والأسطورة تدوم».