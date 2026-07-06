أعلن نادي الشباب تعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً للنادي، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وقيادة الإستراتيجية الفنية لقطاع كرة القدم، والإشراف على تطوير المنظومة الفنية بما يتوافق مع رؤية النادي وأهدافه المستقبلية.



وجاء قرار إدارة الشباب، برئاسة عبدالعزيز المالك، ضمن توجه النادي نحو بناء إستراتيجية فنية متكاملة، تعمل على تطوير الهوية الفنية، والارتقاء بآليات العمل داخل قطاع كرة القدم، إلى جانب بناء منظومة مستدامة تدعم مختلف الفئات وتسهم في تحقيق تطلعات النادي على المديين القريب والبعيد.



ويملك رينارد خبرة إدارية ورياضية اكتسبها من خلال عدد من المحطات البارزة، إذ سبق له العمل مديراً رياضياً في أندرلخت البلجيكي، كما خاض تجربة مع مونتريال الكندي، وعمل في ستاندارد لييج البلجيكي، إضافة إلى محطة مع ميشيلين البلجيكي، وهي تجارب متنوعة عززت خبرته في إدارة المشاريع الرياضية وبناء الهياكل الفنية.



وتراهن إدارة الشباب على خبرة المدير الرياضي البلجيكي في رسم ملامح المرحلة القادمة، من خلال توحيد الرؤية الفنية ورفع جودة العمل الإداري والفني، إلى جانب تطوير آليات اتخاذ القرار ودعم مختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي.



ويمثل تعيين أوليفييه رينارد خطوة جديدة في مشروع الشباب الساعي إلى بناء منظومة أكثر استقراراً واستدامة، في ظل طموحات النادي للعودة بقوة إلى المنافسة وتحقيق أهدافه الرياضية خلال المرحلة القادمة.