أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام بلاده بدعم سورية ذات سيادة وموحدة، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة السورية دمشق مساء اليوم (الإثنين) في زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقال ماكرون في تصريحات له: «أتيت لأؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سورية ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها، فلنفتح معاً صفحة جديدة من الاستقرار والسلام».

ماكرون في مطار دمشق.

وذكر قصر الإليزيه للصحفيين أن ماكرون خلال زيارته التي ستستمر حتى الثلاثاء إلى «سورية حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها، وتضطلع بدور في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط».



وحرص قصر الإليزيه على التكتم على توقيت الزيارة قبل هبوط طائرته، وبحسب وسائل إعلام غربية فإن الأمر يعود إلى أسباب أمنية على الأرجح.



وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في استقبال الرئيس ماكرون والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار دمشق الدولي.

ماكرون لدى وصوله مطار دمشق.

وتجسد الزيارة انتقال العلاقات السورية-الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).



ومع طي صفحة النظام البائد وبدء العهد الجديد في دمشق، تسارعت عجلة الانفتاح بين دمشق وباريس لتبلغ ذروتها مع الإعلان عن زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سورية، وصفتها بعض وسائل الإعلام الفرنسية بالتاريخية، والتي قد تشكل نقطة تحول لفتح الباب أمام شراكة إستراتيجية جديدة تنهي حقبة طويلة من العزلة والقطيعة.



وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار فرنسا في 7 مايو العام الماضي، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد حينها دعم بلاده لسيادة سورية ووحدة أراضيها، معرباً عن عزمه العمل لرفع جميع العقوبات الأوروبية.



في حين شدد الرئيس الشرع خلال زيارته إلى باريس على حرص سورية على توطيد أواصر الصداقة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.



يذكر أن آخر زيارة لرئيس فرنسي إلى سورية كانت في عام 2009، حيث زار الرئيس السابق نيكولا ساركوزي دمشق، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.