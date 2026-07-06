قُتل 22 أوكرانياً على الأقل، اليوم (الإثنين)، في قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات على مبانٍ سكنية في كييف.



ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يعقد اجتماعه في أنقرة، إلى اتخاذ قرارات قوية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.



وذكرت السلطات الأوكرانية أن القصف الروسي تسبب في مقتل 15 شخصاً في كييف و7 قتلى في منطقتها، إضافة إلى عشرات الجرحى، مؤكدة تضرر 30 مبنى سكنياً في كييف.



من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا، اليوم، اقتراب طائرة استطلاع روسية بشكل متكرر من حاملة طائرات تابعة للبحرية البريطانية في بحر النرويج، قبل أن تقوم المقاتلات البريطانية بمرافقتها بعيداً.



ووصفت وزارة الدفاع البريطانية الحادثة بأنها «غير آمنة وغير مهنية»، وتأتي قبيل اجتماع الناتو في أنقرة، إذ من المقرر أن يتعهد أعضاء «الناتو» بتقديم 70 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا لعام 2026.



وقالت بريطانيا إن طائرة الدورية البحرية الروسية من طراز Bear-F حلقت على ارتفاع منخفض وعلى مسافة «قريبة بشكل غير مبرر» من حاملة الطائرات «إتش إم إس برينس أوف ويلز»، التي تمثل قلب تشكيل بحري يُعرف باسم مجموعة حاملات الطائرات الضاربة، في 2 يوليو، مبينة أنها ألقت عدداً كبيراً من عوامات السونار على مقربة من حاملة الطائرات، في إشارة إلى الأجهزة المستخدمة لكشف وتتبع الغواصات.



وأُرسلت طائرتان مقاتلتان من طراز F-35 من حاملة الطائرات لاعتراض الطائرة الروسية، حتى غادرت المنطقة.



وتنتشر مجموعة حاملات الطائرات البريطانية حالياً في مهمة تابعة لحلف الناتو في أقصى شمال المحيط الأطلسي.