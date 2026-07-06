استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بديوان الوزارة بمدينة الرياض، اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بعمارة المساجد وتشييدها وتعزيز الهوية الحضارية لها، كما تم تقديم عرض مرئي لاستعراض أعمال الهيئة وبرامجها.

وأكد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ حرص الوزارة على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة لخدمة بيوت الله وعمارتها وفق الهوية الحضارية للمملكة، معرباً عن تقديره لفريق عمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على جهودهم وحرصهم على تعزيز التعاون مع الوزارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، ثمن المهندس إبراهيم بن محمد السلطان حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم بيوت الله، والتي تسهم في تعزيز هويتها المعمارية عبر الموروث الثقافي الذي تزخر به المملكة، من خلال إصدار «الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد» المتوافقة مع كود البناء السعودي والتي تشمل جميع المعلومات لبناء وتطوير المساجد في المملكة من الاشتراطات الشرعية والإدارية والهندسية والصحية والتشغيلية.