‏في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار السن، وتنفيذاً لأهدافها في توفير بيئة ترفيهية ورياضية وثقافية واجتماعية، نفذت جمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تعزيز جودة الحياة (السياحي-الرياضي)، بمشاركة عدد من الجهات الخيرية والفرق التطوعية.

‏وتضمنت المبادرة باقة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، إلى جانب أركان وبوثات تعريفية في المجال السياحي، قدمت تجربة متكاملة أسهمت في تعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي بأهمية الرياضة والسياحة في تحسين جودة حياة كبار السن.

‏كما شهدت المبادرة مشاركة فاعلة من الجهات الشريكة والفرق التطوعية، في تجسيد لروح التكامل بين مؤسسات القطاع غير الربحي والقطاع الرياضي، بما يعزز أثر المبادرات المجتمعية ويحقق أهدافها التنموية.

‏وعلى هامش المبادرة، جرى توقيع عدد من الشراكات المجتمعية مع جهات مشاركة؛ بهدف توسيع مجالات التعاون وإطلاق مبادرات نوعية مستقبلية تخدم كبار السن، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.