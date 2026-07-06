امتد تأثير الموجة الحارة التي تضرب أوروبا إلى المحاصيل الزراعية، إذ قفزت أسعار الذرة بعد أن تضرر المحصول في فرنسا، التي تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للذرة في الاتحاد الأوروبي، بفعل تأثير الطقس الحار على المحاصيل.



الأكثر تداولاً



وارتفعت العقود الآجلة للذرة الأكثر تداولاً في شيكاغو بنحو 2% اليوم، بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية أن درجات الحرارة المرتفعة قد ألحقت أضراراً بنحو ثلث محصولها من الذرة، كما يراقب المتعاملون أيضاً ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة.



كما تراقب السوق أي تفاصيل إضافية بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بعد اتفاقهما الأولي على إدراج المنتجات الزراعية ضمن إطار عمل لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.



قبة حرارية



ومع بداية يونيو الماضي ضربت موجة شديدة الحرارة أوروبا شُبهت بأنها «قبة حرارية» وأثرت على أنشطة اقتصادية وعطلت وسائل مواصلات وأجلت امتحانات للمدارس، وارتفع الطلب على وسائل التبريد من المراوح والمكيفات التي لم يحتج إليها السكان في السنوات السابقة، بينما أفاد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن هذه الموجة تحولت إلى مسألة حياة أو موت للفئات الأكثر ضعفاً.