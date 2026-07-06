اعتقلت السلطات العراقية اليوم (الإثنين) مدير العقود في مصفى بيجي المهندس حمد رمضان الجميلي، ضمن حملة الاعتقالات التي تستهدف متهمين بقضايا فساد.



وذكرت وسائل إعلام عراقية أن قوات أمنية نفذت عملية الاعتقال فجر اليوم، وضبطت داخل منزله 3 ملايين دولار، إضافة إلى 700 مليون دينار عراقي.



وتأتي هذه العملية في إطار الإجراءات الأمنية والقضائية الجارية لملاحقة المتهمين بملفات فساد في عدد من المؤسسات والقطاعات.



وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم إجمالي المبالغ المضبوطة في قضية مصافي النفط التي تقدر بـ127 مليار دينار، و24 مليون دولار، مبيناً أنه تم ضبط مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه، وأشار إلى ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية مصافي النفط.



وأشار القضاء العراقي إلى استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين بقضية المصافي، مبيناً أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار، و24 مليون دولار، إضافة إلى العقارات والمركبات التي تم حجزها والمشغولات الذهبية المضبوطة.



وشددت الحكومة العراقية أكثر من مرة خلال الأيام الماضية على أنها لن تتراجع في ملف ملاحقة المتورطين بنهب المال العام، والصفقات المشبوهة.



وأدى توقيف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في شهر مايو الماضي إلى كشف عشرات المتورطين من نواب ومسؤولين ورجال أعمال بتهم فساد.