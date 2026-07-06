أوضح رئيس قسم الاتصال والإعلام في نادي الاتحاد رياض المزهر عدم وجود عوائق مالية تحول دون إقامة المعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم في مدينة ماربيا الإسبانية، مؤكداً أن المعسكر سيقام وفق البرنامج المعتمد، وسينطلق في 14 يوليو الجاري.



وجاء توضيح المزهر تعقيباً على ما نشرته «عكاظ»، السبت الماضي، بعنوان: «معسكر الاتحاد مهدد بالإلغاء بسبب عدم تأمين ميزانيته»، والذي تناول عدداً من الملفات المرتبطة باستعدادات الفريق للموسم الجديد، من بينها التأخر في حسم ملف الجهاز الفني، وغياب المدير الرياضي، إلى جانب تحديات تتعلق بترتيبات المعسكر الخارجي.



وإذ تنشر «عكاظ» هذا التعقيب التزاماً بحق الرد، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أن ما ورد في خبرها استند إلى معلومات موثقة من مصادرها، بما في ذلك وجود ضغوط مالية واجهت ترتيبات المعسكر خلال الفترة الماضية، وأن ما نشرته يشخص واقعاً قائماً وقت إعداد المادة ونشرها.