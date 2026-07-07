مع التطور السريع والملحوظ للرياضات السعودية على المستوى القاري والعالمي، وفي وقت تتسارع فيه أضواء الرياضات القتالية بشكل عام ورياضة الملاكمة بشكل خاص، يبرز اسم الملاكم خالد بن محمد القصيّر، الملقب بـ«الصقر السعودي»، كأحد أبرز المواهب الشابة التي تُبشّر بمستقبل واعد للملاكمة السعودية على الساحة الدولية.



(البداية والانطلاقة)



وُلد خالد القصيّر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويقيم حالياً في سنغافورة، حيث يُتابع دراسته الجامعية كمبتعث لنيل درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة الإستراتيجية من جامعة الإدارة السنغافورية (Singapore Management University)، إلى جانب خوضه معظم منافساته الاحترافية في الملاكمة هناك.



بدأ خالد ممارسة الملاكمة في سن السابعة عشرة، وخاض أول نزال له كهاوٍ (Amateur) في سن الثامنة عشرة، وقد خاض منذ ذلك الحين العديد من النزالات كهاوٍ على المستويين المحلي والعالمي، اكتسب من خلالها خبرة ونضجاً قتالياً واضحاً، قبل أن ينتقل إلى المشوار الاحترافي في سن العشرين، وتحديداً في نوفمبر 2024، وسرعان ما لفت الأنظار بأدائه التقني وسرعته داخل الحلبة، ليخوض مشواره تحت إشراف المدرب ماثيو بيلينو (Matthew Pellino).



(سجل مميز في فترة وجيزة)



يملك القصيّر سجلاً احترافياً يُحسب له، حيث حقق 4 انتصارات متتالية دون أي خسارة، بواقع فوز واحد منها بالضربة القاضية، ضمن فئة وزن «لايت فلاي» (Light Flyweight). وقد خاض أبرز مبارياته في العاصمة التايلندية بانكوك، ومن أهمها فوزه على الملاكم ساي لاونغ خان في أغسطس 2025، وفوزه على ثاني نارينرام في أكتوبر من العام نفسه.



وفي آخر محطات مسيرته، حقق خالد القصيّر فوزه الرابع على التوالي في مشواره الاحترافي، بتغلبه على الملاكم الإندونيسي كارمويا، ضمن جولات «SHOCKWAVE 2»، التي نظمتها SFC في سنغافورة تحت إشراف المجلس العالمي للملاكمة WBC، وذلك يوم السبت الماضي الموافق 4 يوليو. ويؤكد هذا الانتصار استمرار «الصقر السعودي» في صعوده اللافت على الساحة الاحترافية، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم منذ بداية مشواره.



(اهتمام متزايد من الجماهير والأوساط الرياضية)



تصاعد الاهتمام بمسيرة خالد القصيّر أخيرا بعد أن رشّحه عدد من المتابعين والمهتمين بالملاكمة للانضمام إلى إحدى المنظمات العالمية الكبرى في الملاكمة، وسط توقعات بأن تشهد الفترة القادمة خطوات أكبر في مسيرته الاحترافية، لا سيما في ظل الزخم الذي تشهده الرياضات القتالية في المملكة والمنطقة.



ومما يعكس هذا الاهتمام المتزايد، حظي خالد القصيّر بإشادة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، وذلك في أعقاب فوزه في أحد نزالاته، في دعم لافت يعزز من مكانته ويفتح له آفاقاً أوسع على الساحة الاحترافية.



وفي هذا السياق، يُعرب خالد القصيّر عن طموحه الكبير قائلاً إن هدفه هو أن يصبح بطلاً للعالم في أكثر من وزن، وأن يمثّل المملكة العربية السعودية على منصات الملاكمة العالمية.



(الملاكمة السعودية إلى الواجهة)



يأتي بروز اسم خالد القصيّر في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستضافة أكبر فعاليات الرياضات القتالية، من الملاكمة إلى فنون القتال المختلطة. ومع استمرار القصيّر في تحقيق الانتصارات وتطوير أدائه، تتجه الأنظار إليه كأحد الأسماء التي قد تمثل المملكة في المحافل الدولية الكبرى مستقبلاً، ويُنتظر أن تكشف الأشهر القادمة عن ملامح أوضح لمسيرته على الساحة العالمية.