أعلنت السلطات الباكستانية مقتل9 من عناصر الشرطة في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية كانت تؤمن موقع إنشاء سد في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، اليوم (الثلاثاء).



وبحسب مسؤولين محليين، استهدف الهجوم نقطة أمنية مكلفة بحماية مشروع سد مانغي، أحد مشاريع البنية التحتية في الإقليم الذي يشهد اضطرابات أمنية متواصلة.



وقال المسؤول في منطقة الهجوم عبد القدوس لوكالة «فرانس برس»: إن تسعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم، فيما لا يزال عدد من العناصر في عداد المفقودين بعد الهجوم.



وأكدت حكومة إقليم بلوشستان حصيلة القتلى، دون تقديم تفاصيل بشأن هوية المهاجمين أو الجهة التي تقف وراء العملية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.



ويعد إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة، من أكثر المناطق اضطراباً في البلاد، إذ تنشط فيه جماعات انفصالية ومسلحة تشن هجمات متكررة ضد قوات الأمن والمنشآت الحكومية ومشروعات البنية التحتية.



وتصاعدت الهجمات في الإقليم خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً تلك التي تستهدف المشروعات المرتبطة بالتنمية والاستثمارات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة.



وتواصل السلطات الباكستانية تنفيذ عمليات أمنية في بلوشستان لملاحقة الجماعات المسلحة، في وقت تؤكد فيه أن حماية المشاريع الإستراتيجية تمثل أولوية للحكومة، نظراً لأهميتها الاقتصادية والتنموية.