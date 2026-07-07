في أحدث تطور يشهده مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم (الثلاثاء)، تعرض ناقلة للغاز الطبيعي المسال لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، بعد تجاهلها تحذيرات صادرة عن السلطات الإيرانية.



ولم يقدم التلفزيون تفاصيل إضافية بشأن هوية الناقلة أو طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم يحدد الجهة التي نفذت الاستهداف.



وكانت تقارير أفادت بإصابة سفينة تجارية في المنطقة نفسها، وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط أبلغت عن إصابتها بمقذوف غير محدد في جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوباً قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق من دون تسجيل إصابات بشرية أو تلوث بيئي.



وأوضحت أن الحادثة وقعت على بعد ثمانية أميال بحرية شرق مدينة ليما العُمانية، داعية السفن المارة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فيما لا تزال السلطات تحقق في ملابساته.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما تسبب بأضرار كبيرة في سفينتين، من دون وقوع خسائر بشرية. ولم يصدر تعليق رسمي من طهران على هذه الرواية.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته تجاه إيران، أمس الاثنين، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع طهران أو "ستنهي المهمة".

وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو ننهي المهمة. لن يكون من الصعب إنهائها، لكنني أفضل التوصل إلى اتفاق لأنني لا أريد أن يتضرر 91 مليون شخص". وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على "هدم جسورهم خلال ساعة واحدة، وقطع إمدادات الطاقة عنهم". وتابع: "ليس لديهم أي أموال الآن. لم نعطهم أي أموال".



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أغلقت إيران الممر مؤقتاً خلال الحرب الأخيرة، قبل استئناف حركة السفن عقب اتفاق الإطار الموقع بين واشنطن وطهران في 17 يونيو.



ورغم عودة الملاحة، أكدت إيران مراراً أنها لن تعود إلى نظام العبور السابق، مشيرة إلى ترتيبات جديدة للملاحة ورسوم الخدمات في المضيق، وهو ما أثار اعتراضات أمريكية ودولية باعتبار المضيق ممراً دولياً حيوياً.



وفي تصعيد جديد، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز.



وجاء التصعيد الإيراني رداً على تصريحات وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الذي شدد على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الملاحة من دون أي قيود أو رسوم، معتبراً أن حرية الملاحة في الممر البحري «مبدأ يحميه القانون الدولي»، كما دعا طهران إلى اغتنام فرصة المفاوضات والالتزام بإعادة فتح المضيق بالكامل أمام السفن التجارية.