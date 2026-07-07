إذا كنت تستخدم محرك بحث «قوقل»، أو المترجم، أو خرائط قوقل بشكل يومي، فإن بياناتك الشخصية الحساسة للغاية قد تكون الآن قيد المعالجة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي للشركة دون علمك. وتأتي هذه الخطوة بعد تحديث «صامت» أجرته الشركة لإعدادات الخصوصية، جعل هذه الميزة مفعلة تلقائياً وافتراضياً على ملايين الحسابات.

الشركة أرسلت بريداً إلكترونياً عابراً للمستخدمين، لكن التفاصيل التقنية التي كشفها تقرير لموقع «تك كرانش» تبين أن صلاحيات جمع البيانات أصبحت أوسع وأعمق مما يتخيل الكثيرون.

الفخ الخفي.. ما الذي تغير في حسابك؟

الذكاء في هذا التحديث يكمن في «الفصل الذكي» للإعدادات الأمنية، ففي السابق، كان بإمكان المستخدم تعطيل خيار «النشاط على الويب وفي التطبيقات» (Web & App Activity) ليضمن توقف قوقل عن تسجيل حركاته.

أما الآن، فقد فصلت قوقل سجلات البحث تماماً، واستحدثت إعدادين جديدين مفعّلين تلقائياً دون إذن مسبق منك، وهما:

سجل خدمات البحث (Search Services History)

التوصيات المخصصة (Personalized Recommendations)

هذا يعني أن إغلاقك لميزات التتبع القديمة لم يعد كافياً، فخوارزميات قوقل لا تزال تلتهم بياناتك عبر هذه الأبواب الجديدة ما لم تتدخل يدوياً لإغلاقها.

والأمر لم يعد يقتصر على الكلمات النصية التي تكتبها في شريط البحث، بل امتد لجمع وسائط متعددة تشمل الصور، والملفات، والتسجيلات الصوتية عبر خدمات نستخدمها طوال اليوم:

عدسة قوقل (Google Lens): عند التقاطك صورة عبر هذه الميزة للبحث عن منتج أو مكان، يتم حفظ الصورة واستخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي.

مترجم قوقل (Google Translate): التسجيلات الصوتية التي تنشأ أثناء ممارستك للتحدث أو نطق الكلمات عبر المترجم تذهب مباشرة لخوادم الشركة.

البحث الصوتي (Search Live): بصمة نبرة صوتك وأوامرك الصوتية يتم تسجيلها والاحتفاظ بها لنفس الغرض، مع إمكانية عرض بعضها على مراجعين بشريين!

طوق النجاة.. كيف تغلق هذه الميزة فوراً؟

لحسن الحظ، تتيح قوقل إمكانية مراجعة هذه الصلاحيات وإيقافها يدوياً. لحماية خصوصيتك ومنع استغلال بياناتك، اتبع الخطوات المتتالية التالية بدقة:

الدخول إلى سجل خدمات البحث:‏ توجه إلى حساب قوقل الخاص بك، وافتح صفحة سجل خدمات البحث (Search Services History) مباشرة. إلغاء تفعيل حفظ الوسائط: ابحث عن خيار يحمل اسم «Save Media» وقم بإلغاء تحديد الصح من أمامه فوراً، لتقطع الطريق على سحب صورك وملفاتك وأصواتك. تعطيل السجل بالكامل:‏ لحظر أي تتبع مستقبلي لنشاطاتك على التطبيقات المختلفة، يمكنك إلغاء تفعيل خيار «Search Services History» بشكل كامل. تحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات: اضبط ميزة الحذف التلقائي المدمجة في الحساب ليتم مسح أي بيانات متراكمة أولاً بأول كل 3 أشهر، بدلاً من تركها في أرشيف الشركة لسنوات.

وبما أن حماية الخصوصية اليوم تتطلب يقظة مستمرة، لا تكتفِ بتعديل هذا الإعداد الجديد فقط، بل خذ دقيقتين إضافيتين لمراجعة إعدادات الخصوصية الكلاسيكية لحسابك، مثل سجل موقعك الجغرافي (Timeline) وسجل مشاهدات يوتيوب (YouTube History)، لضمان سد كافة الثغرات أمام خوارزميات التدريب الذاتي.