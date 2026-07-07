واصلت أسعار الذهب الانخفاض، اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو الماضي بحثا عن دلائل حول توجه السياسة النقدية للمحافظ الجديد كيفن وارش.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4,127.59 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس القادم 0.7% إلى 4,139.50 دولار..



تراجع قليل



وقال المحلل في إحدى الشركات المتخصصة مات سبمبسون: «سجل الذهب انتعاشا جيدا الأسبوع الماضي، لذا فليس غريبا أن يتراجع قليلا عن بعض تلك المكاسب في بداية هذا الأسبوع».



وقال المحلل نيكولاس فرابل: «من الواضح أن الأسواق تنتظر بعض الإرشاد من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكوين فكرة أوضح حول طريقة تفكير البنك المركزي بشأن سياسة أسعار الفائدة في الأجل القصير».