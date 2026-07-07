الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي ضيوف «صيف نجران 2026»

التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، عددًا من ضيوف «صيف نجران 2026»؛ من المؤرخين والأكاديميين والكتّاب والشعراء والإعلاميين والفنانين.

ونوَّه أمير نجران بما يحظى به القطاعان الثقافي والتراثي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أَيَّدها الله-، مؤكِّدًا أن المحافظة على الإرث الثقافي والتاريخي وإبراز الهوية الوطنية يمثلان ركيزةً مهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير منطقة نجران أن المنطقة تمتلك مقومات تاريخية وتراثية وثقافية وطبيعية وإرثًا حضاريًا عريقًا يجعلها وجهةً سياحية وثقافية متميزة، وأن «صيف نجران» يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تقدمها المنطقة لأهاليها وزوارها للتعريف بما تزخر به من مقومات، وإبراز ما تشهده من حراك تنموي وتعزيز حضورها السياحي والثقافي.

وأعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة نجران على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنين ما يوليه من اهتمام بالثقافة والتراث وحرصه على إبراز المقومات الحضارية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة.