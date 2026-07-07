حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ، نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي: «إنّ المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرَّا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية (بعد العام 2024)، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسبّبت باضطرابات واسعة النطاق، وأضرار اقتصادية، وخسائر في الأرواح».

وأشارت المنظمة إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة إل نينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة حموضتها؛ مما يضر بالأنشطة والنظم البيئية، وارتفاع مستوى مياه البحر الذي يهدد سكان المناطق الساحلية والدول الجزرية المنخفضة.