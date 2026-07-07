أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم، حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار في ثلاث مناطق شرق البلاد، متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

ويُتوقع أن تكون مناطق أراغون وكتالونيا وفالنسيا من الأكثر تضررًا من موجة الحر الجديدة التي تجتاح جنوب أوروبا هذا الأسبوع، حيث يتوقع خبراء الأرصاد استمرارها حتى الخميس.

ويحذر الإنذار الأحمر من تداعيات قد تكون «خطيرة جدًا» على صحة السكان وسلامة الممتلكات.

وموجة الحرّ الحالية هي الثانية هذا الصيف، بعد أولى شهدها يونيو الذي صُنّف ثاني أكثر شهر حرًا منذ بدء تسجيل البيانات، مع متوسط حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 3,2 درجة مئوية، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، وشهدت إسبانيا خلال الصيف الماضي أسوأ حرائق غابات في تاريخها الحديث.