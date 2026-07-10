شن أسطورة الكرة البرازيلية روماريو هجوماً حاداً على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مطالباً برحيله عن تدريب منتخب البرازيل عقب الخروج المخيب من كأس العالم 2026.



وقال روماريو في تصريحات نارية: «لا يمكن لأنشيلوتي الاستمرار مدرباً لمنتخب البرازيل بعد هذا الفشل، وهذا العار الذي تسبب فيه أمام النرويج. لو كان الأمر بيدي، لمزقت عقده، وليذهب بعدها إلى المحكمة إن أراد».



وأثارت تصريحات روماريو جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية البرازيلية، بعدما حمل المدرب الإيطالي مسؤولية الإخفاق في المونديال، وسط تصاعد الضغوط الجماهيرية والإعلامية على الجهاز الفني، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مستقبل أنشيلوتي مع منتخب «السيليساو».