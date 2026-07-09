احتفلت أسرة الرشيدي بزفاف الشاب عبدالعزيز بن حمد بن سعد الرشيدي، في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة حائل، وسط حضور جمع من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العريس وذويه فرحة المناسبة.



ولفت العريس الأنظار بطوله الاستثنائي الذي يبلغ مترين وعشرة سنتيمترات، ليُعد أطول رجل في أسرته، الأمر الذي أضفى طابعاً مميزاً على الحفل، إذ حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية معه وتقديم التهاني والتبريكات.



وتخللت المناسبة أجواء احتفالية اتسمت بالفرح، وأُديت العرضة السعودية التي أضفت طابعاً تراثياً على الاحتفال، فيما عبّر الحضور عن تمنياتهم للعروسين بحياة زوجية سعيدة، سائلين الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.