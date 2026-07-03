فرض المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، حالة من التركيز الشديد داخل معسكر «الفراعنة» قبل مواجهة منتخب أستراليا لكرة القدم، المقررة مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لما أوردته قناة «إم بي سي»، أصدر حسام حسن تعليمات للاعبين بعدم الحديث عن منتخب الأرجنتين أو التفكير في احتمالية مواجهته في الدور ثمن النهائي، مطالبًا الجميع بالتركيز الكامل على لقاء أستراليا باعتباره الخطوة الأولى نحو تحقيق إنجاز تاريخي.

وأضاف التقرير أن المدير الفني شدد خلال اجتماعاته مع اللاعبين على ضرورة تجنب الانشغال بأي حسابات مستقبلية، مؤكدًا أن التأهل إلى الدور التالي لن يتحقق إلا بتجاوز عقبة المنتخب الأسترالي.

وعلى الصعيد الفني، استقر الجهاز الفني على الدفع بحمدي فتحي في مركز لاعب الوسط المدافع، لتعويض غياب مهند لاشين الموقوف لتراكم الإنذارات.

كما أكدت التقارير جاهزية قائد المنتخب محمد صلاح للمشاركة في المباراة، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، في دفعة قوية للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

وفي المقابل، يلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مع منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم ضمن منافسات الدور نفسه، حيث ينتظر الفائز من المباراتين لمواجهة محتملة في ثمن النهائي.

تمثل مواجهة أستراليا واحدة من أهم المباريات في تاريخ المنتخب المصري، إذ يسعى «الفراعنة» إلى بلوغ الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى. وسبق لمصر أن شاركت في نسخ 1934 و1990 و2018، قبل مشاركتها الحالية، لكنها لم تتمكن في أي منها من تجاوز الدور الأول، ما يجعل نسخة 2026 فرصة تاريخية لكتابة صفحة جديدة في سجل الكرة المصرية.

ويعتمد حسام حسن منذ توليه قيادة المنتخب على الجانب الذهني إلى جانب الإعداد الفني، إذ يحرص على إبعاد اللاعبين عن الضغوط الإعلامية وحسابات الأدوار القادمة، باعتبار أن التفكير في المنافسين المحتملين قد يؤثر على التركيز داخل الملعب.

ويملك منتخب أستراليا خبرة كبيرة في نهائيات كأس العالم، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية في أكثر من نسخة، ويتميز بالانضباط التكتيكي والقوة البدنية، وهو ما يجعل مواجهته تحديًا صعبًا أمام المنتخب المصري.

وفي المقابل، يعول الفراعنة على خبرة محمد صلاح وعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، إلى جانب الروح المعنوية المرتفعة، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي يضع الكرة المصرية بين كبار المنتخبات في البطولة.