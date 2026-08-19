دخل الإسباني رودري تاريخ نادي برشلونة من باب جديد، بعدما أصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ النادي ينضم إلى صفوفه وقد سبق له التتويج بجائزة الكرة الذهبية، في إنجاز يضعه إلى جانب اثنين من أساطير النادي عبر التاريخ.



وسبق رودري إلى هذا الإنجاز الهولندي يوهان كرويف، الذي توج بالكرة الذهبية عام 1971 قبل انتقاله إلى برشلونة عام 1973، إضافة إلى الدنماركي آلان سيمونسن، الفائز بالجائزة عام 1977 قبل وصوله إلى النادي الكتالوني عام 1979.



وبانضمامه إلى برشلونة، يواصل رودري كتابة فصل جديد في مسيرته، بعدما أصبح اسمه مرتبطاً بقائمة تاريخية تضم أسماء بارزة سبق لها التتويج بأرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم قبل ارتداء قميص النادي الكتالوني.