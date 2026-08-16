تصدّر النجم المصري محمد صلاح مشهد الأحداث في الشارع الرياضي، عقب مشاركته الأولى رفقة طرابزون سبور أمام قاسم باشا في افتتاحية الدوري التركي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الظهور الأول لقائد الفراعنة لم يمر مرور الكرام، إذ أشعل موجة عارمة من الانقسام والسجال الحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين إشادات بلمساته الهجومية فور نزوله بديلاً، وهجوم كاسح من جماهير المنافسين.

يرجع هذا التباين الحاد في ردود الفعل إلى عدة عوامل تكتيكية ونفسية أحاطت بالمباراة:

غياب الجاهزية البدنية: انضمام صلاح المتأخر دون خوض فترة إعداد صيفية كاملة أثر على إيقاعه، مما جعل بعض تحركاته تفتقد السرعة والحسم المعهودين.

عزلة تكتيكية وفرض الرقابة: عانى طرابزون سبور من ضعف صناعة اللعب في خط الوسط، إلى جانب اعتماد قاسم باشا على التكتل الدفاعي والالتحامات القوية لشل حركة صلاح.

الحرب النفسية وضغط الصفقة: الضجة الإعلامية والقيمة المالية الكبرى للصفقة جعلت اللاعب تحت المجهر، مما دفع جماهير المنافسين للضغط المبكر للتشكيك في قدرته على صناعة الفارق.

ويرى الجهاز الفني أن صلاح يحتاج فقط لبعض الوقت واستعادة لياقة المباريات، للرد داخل المستطيل الأخضر وتأكيد جدارته كأحد أبرز نجوم المسابقة.