ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة، اليوم (الأحد)، قبالة سواحل جزر فانواتو في المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 188.1 كيلومترًا، وعلى بُعد 56 كيلومترًا شمال شرقي بورت أولري.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب بورت فيلا، عاصمة فانواتو، في ديسمبر الماضي، ما أسفر عن وفاة 14 شخصًا، وألحق أضرارًا بمبانٍ تجارية وسفارات ومستشفى.

وتقع فانواتو، وهي أرخبيل من الجزر ذات الأصل البركاني، في جنوب المحيط الهادئ، ضمن حزام النار، حيث تلتقي الصفائح التكتونية، ويؤدي احتكاكها وحركتها إلى نشاط زلزالي وبركاني متكرر.