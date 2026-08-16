أعلنت السلطات في ولاية إنديانا الأمريكية وفاة 6 أشخاص على الأقل جراء العواصف والفيضانات التي اجتاحت الولاية، فيما جرى إجلاء مئات الأشخاص، في وقت تواصل فرق الإنقاذ عملياتها مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق.

موارد اتحادية لمواجهة آثار الفيضانات

وأكد حاكم الولاية مايك براون أمس (السبت) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم الموافقة على طلب الولاية الحصول على موارد اتحادية للمساعدة في الاستجابة للفيضانات والتعافي من آثارها.

إنقاذ 95 شخصاً وإجلاء أكثر من 350

وأنقذت السلطات 95 شخصاً مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات على طول نهر وايت، فيما أجلت أكثر من 350 شخصاً في مقاطعة ديلاوير، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ والتحقق من سلامة السكان في مناطق أخرى.

وقال مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة ماريون جاكوب سبنس إن هذا النوع من الفيضانات يحدث مرة واحدة في العمر، واصفاً الحدث بأنه غير مسبوق، ومشيراً إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة.

الوفيات موزعة على 5 مقاطعات

وتوزعت الوفيات الـ6 على مقاطعات ديلاوير وجينينجز وليك وبورتر ولا بورت، وشملت طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات و3 نساء ورجلين، وفقاً لمركز عمليات الطوارئ في الولاية.

أمطار غزيرة ومستويات قياسية للمياه

وكانت الولاية قد شهدت خلال الأسبوع الماضي أمطاراً غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والجداول إلى مستويات قياسية، فيما أعلنت أكثر من 12 مقاطعة حالات كوارث محلية.