ألمح ظهير أيمن الهلال جواو كانسيلو إلى اقتراب عودته إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بصورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

إعارة ناجحة

وكان كانسيلو قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات مدرب الهلال سيموني إنزاغي، وشارك الظهير البرتغالي في 23 مباراة تحت قيادة المدرب هانز فليك بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

صورة بقميص برشلونة

ونشر كانسيلو صورة له مرتدياً قميص برشلونة، مرفقاً بها رمز الساعة الرملية، في إشارة إلى اقتراب عودته إلى «البلوغرانا».

تطور مفاجئ في المفاوضات

من جانبه، كتب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «يثق نادي برشلونة في الحصول على الضوء الأخضر لعودة جواو كانسيلو والمضي قدماً في إتمام عودته الأسبوع القادم».

وأضاف: «يناقش كانسيلو حالياً مسألة إنهاء عقده مع نادي الهلال، في حين يتوقع برشلونة وصوله خلال أيام قليلة».

ووفقاً لما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإٍسبانية، فإن كانسيلو سينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، لكن في المقابل، سيتعاقد الهلال مع مارك كاسادو مقابل رسوم أقل من 40 مليون يورو التي كان النادي الكتالوني يأمل في الحصول عليها.