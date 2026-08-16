أكد مدرب النصر أنجي بوستيكوغلو، أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة رغم صعوبتها منذ البداية، وذلك بعد فوز الفريق على الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.



وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «في المعسكر الإعدادي كان هناك تفاوت في حضور اللاعبين وغياب البعض، ولم نكن جاهزين 100%. ولكن الأداء واللعب الجماعي في مباراة الفتح هو الأهم، وخلقنا فرصاً جيدة ولاعبونا كانوا الأفضل، وبالنسبة لي فاللاعبون أعطوني كل ما طلبته منهم».



وأضاف: «لدينا فريق قوي ولدينا لاعبون لم يلعبوا بعد، وما يسرني هو أن جميعهم قدموا مستوى ممتازاً.. هناك لاعبون أتوا متأخرين من المعسكر، ولدينا 3 مباريات في 6 أيام، فلا بد أن نحمي اللاعبين.. ولدي ثقة بالجميع سواء الأساسيين أو الاحتياط».



وعن غياب قائد الفريق كريستيانو رونالدو، قال المدرب:«رونالدو دائماً موجود مع الفريق، وأهم شيء هو أن نريح بعض اللاعبين. ولدينا مباراة بعد يومين مهمة، وقرار مشاركته سيكون من خلال التدريبات».



وعن أداء الفريق وتراجع مستوى بعض اللاعبين، أجاب: «أعتقد أننا اليوم لم نكن جاهزين، ولكن اللاعبين كانوا رجالاً داخل الملعب وقدموا كل ما لديهم.. النواقص ليست موجودة في الفريق، ولدينا بعض اللاعبين لم يلعبوا إلا هذه المباراة، وأعرف أن لديهم المستوى المأمول منهم مع كثرة المباريات. سالم النجدي كان مميزاً وأنا أثق بجميع اللاعبين، ولا بد من جاهزيتهم حينما أطلبهم».



وختم حديثه عن سامي النجعي: «النجعي أعرفه جيداً وهو لاعب ممتاز لكنه غير محظوظ بكثرة الإصابات. وفي الإعداد قدم أداء رائعاً وهو لاعب محترم جداً. ولكن طبيعي غياب موسم كامل لا بد أن يُعطى وقتاً ليعود كما كان نجماً».