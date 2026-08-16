يلتقي فريقا أرسنال ومانشستر سيتي، اليوم (الأحد)، على ملعب برينسيبالتي بمدينة كارديف في ويلز، في مواجهة مرتقبة على لقب الدرع الخيرية، التي تجمع بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في افتتاح منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ويدخل أرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما توج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، في إنجاز أعاد الفريق إلى منصة التتويج بعد غياب طويل.

ويتطلع الفريقان إلى حصد لقب الدرع الخيرية، وتقديم بداية قوية تمنحهما دفعة معنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل طموحات مشتركة بالمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

ويأمل أرسنال في إحراز الدرع الخيرية للمرة الـ18 في تاريخه، بينما يسعى مانشستر سيتي إلى لقبه الثامن في البطولة.

وشهد الموسم الماضي صراعاً شرساً بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسمه أرسنال في النهاية ونال اللقب لأول مرة منذ 22 عاماً.