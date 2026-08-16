أعلن نادي الشباب رسمياً تعاقده مع المهاجم الكولومبي روجير مارتينيز، بعد اجتيازه الفحص الطبي واستكمال إجراءات التوقيع، ليصبح لاعباً في صفوف «الليوث» استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع مارتينيز ضمن تحركات إدارة الشباب لتدعيم الخط الهجومي، والاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية خلال منافسات الموسم القادم.

وكانت «عكاظ»، انفردت بالكشف عن اتفاق الشباب مع المهاجم الكولومبي، قبل أن يأتي الإعلان الرسمي للنادي ليؤكد الخبر.

وتترقب جماهير الشباب ظهور مارتينيز بقميص الفريق، وسط آمال بأن يشكل إضافة هجومية قوية للفريق في منافسات الموسم الجديد.