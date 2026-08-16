اقترب نادي القادسية من إتمام واحدة من أبرز صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي الدولي الهولندي تيجاني ريندرز.

وكشفت مصادر مطلعة، أن إدارتي نادي القادسية ومانشستر سيتي تتبادلان الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى صفوف «بنو قادس».

وأكد الصحفي المشهور Fabrizio Romano، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن قيمة الصفقة بلغت 61 مليون يورو، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية.

ويأتي تحرك القادسية لضم ريندرز، البالغ من العمر 26 عاماً، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر عالمية استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وكان ريندرز أحد الأسماء المهمة في تشكيلة مانشستر سيتي خلال الموسمين الماضيين، ويتميز بقدراته البدنية والفنية العالية في خط الوسط، مما يجعله إضافة قوية لطموحات القادسية.

ومن المتوقع، أن يصل اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد الرسمي، قبل الإعلان النهائي عن الصفقة.