تتحرك سيارات رؤساء الدول في مساحة تتجاوز الفخامة والرفاهية؛ فهي واجهة سياسية وصناعية، ومكتب محصن، وجزء من صورة الدولة أمام العالم. ومن واشنطن إلى موسكو وبكين وباريس، تكشف السيارات الرئاسية اختلافاً لافتاً في مفهوم القوة على أربع عجلات.

يتصدر «The Beast» المشهد من حيث الشهرة والتحصين، إذ ترافق الليموزين الرئاسية الأمريكية الرئيس دونالد ترمب بهيكل يحمل هوية «كاديلاك»، فيما تحيط السرية بجزء كبير من مواصفاتها الأمنية. حضورها الضخم وطبيعة الموكب المحيط بها يجعلانها أقرب إلى حصن متحرك صُمم للحماية أولاً، قبل التفكير في مفهوم السيارة التقليدية.

روسيا تقدم فلسفة مختلفة مع «Aurus Senat Limousine»، التي يستخدمها الرئيس فلاديمير بوتين. هنا تدخل الصناعة الوطنية قلب المشهد السياسي؛ سيارة روسية فاخرة ومدرعة، تعمل بمنظومة هجينة ومحرك V8 سعة 4.4 لتر، لتجمع بين القوة والحماية ورسالة الاعتماد على المنتج المحلي.

وتبدو «Hongqi N701»، الخاصة بتنقلات الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأكثر غموضاً بين المجموعة. المعلومات التقنية المتاحة عنها محدودة، فيما يمنح اسم «Hongqi»، الذي يعني «العلم الأحمر»، السيارة ثقلاً رمزياً واضحاً. اختيار مركبة صينية لرأس الدولة يجعل ظهورها في المناسبات والزيارات الخارجية استعراضاً هادئاً لقدرات الصناعة المحلية بقدر ما هو إجراء بروتوكولي.

فرنسا أخذت السيارة الرئاسية إلى اتجاه آخر. «DS N°7 ÉLYSÉE» المدرعة، التي دخلت أسطول الرئاسة في يوليو 2026، تمثل جيلاً جديداً من سيارات القادة، كونها كهربائية بالكامل ومجهزة لتعمل كمكتب متنقل للرئيس إيمانويل ماكرون، لتجمع الحماية بالصناعة الفرنسية والتحول الكهربائي.

المقارنة تضع «الوحش» الأمريكي في صدارة الحضور الأمني والشهرة، و«هونغتشي» الصينية في دائرة الغموض، و«أوروس» الروسية بوصفها أبرز تعبير عن توظيف السيارة كرمز للصناعة الوطنية، فيما تتقدم «DS» الفرنسية في الرهان الكهربائي.

أربع سيارات تكشف أربع رؤى للسلطة؛ أمريكا تستعرض التحصين، وروسيا الصناعة والقوة، والصين الرمزية والخصوصية، وفرنسا التكنولوجيا والاستدامة. وفي النهاية، تصبح السيارة التي يخرج منها الرئيس أمام عدسات العالم جزءاً من الرسالة التي تريد دولته إيصالها.