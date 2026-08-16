أدرجت شركة أبل هاتف «آيفون X» رسمياً ضمن قائمة منتجاتها القديمة (Obsolete)، لتغلق بذلك صفحة أحد أبرز هواتفها التي أحدثت تحولاً كبيراً في تصميم سلسلة آيفون، منذ الكشف عنه للمرة الأولى عام 2017.

ويعني تصنيف الهاتف ضمن المنتجات القديمة توقف خدمات الصيانة والإصلاح الرسمية لدى أبل ومراكز الخدمة المعتمدة، إلى جانب توقف توفير قطع الغيار، بعد مرور سنوات على انتهاء طرح الجهاز للبيع في الأسواق.

وشكل «آيفون X» عند إطلاقه محطة فارقة في تاريخ هواتف أبل، إذ جاء بتصميم مختلف عن الأجيال السابقة، وتخلت الشركة من خلاله عن زر الشاشة الرئيسية الذي ظل جزءاً أساسياً من هوية آيفون لسنوات، كما قدم تقنية التعرف على الوجه «Face ID»، وشاشة OLED تمتد إلى معظم الواجهة.

وجاء الهاتف آنذاك احتفالاً بمرور 10 سنوات على إطلاق أول آيفون، وأسهم تصميمه في رسم الملامح الأساسية للأجيال اللاحقة من هواتف الشركة. وبإدراجه ضمن قائمة المنتجات القديمة، تنتهي رحلة الدعم الرسمي لجهاز ارتبط بواحدة من أكبر التحولات التصميمية والتقنية في تاريخ هواتف أبل.