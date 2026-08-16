سجل النجم المصري محمد صلاح ظهوره الرسمي الأول بقميص نادي طرابزون سبور أمام قاسم باشا، أمس (السبت)، في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري التركي 2026-2027.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد لمدة عامين في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي.

أرقام صلاح

وشارك محمد صلاح بديلاً لمتهان ميمار أوغلو في الدقيقة 58 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، لكنه لم يسجل أو يصنع، ليفقد فريقه أول نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.

وبحسب شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، سدد محمد صلاح تسديدتين لم تصب أي منهما المرمى، كما أهدر فرصة خطيرة.

ولمس النجم المصري الكرة 32 مرة، وقام بثلاث مراوغات صحيحة من أصل خمس، وصنع فرصتين، وفاز بثلاثة صراعات أرضية من أصل ستة، فيما بلغت نسبة دقة تمريراته 79%، وحصل على تقييم عام 6.7 من 10.