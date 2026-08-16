طالب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييّا، نظيره الأمريكي دونالد ترمب، بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكولومبية مؤقتاً، في مسعى لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد عقب الزلزال الذي ضربها (الإثنين).



وأوضح دي لا إسبرييّا، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه طلب من ترمب النظر في تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة، بهدف منح أصحاب الأعمال المحليين متنفساً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تداعيات الزلزال.



وكانت الولايات المتحدة قد رفعت في أواخر يوليو الماضي الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكولومبية من 10% إلى 12.5%، مع استثناء عدد من السلع، من بينها منتجات البن والنفط.



وتأتي دعوة الرئيس الكولومبي في وقت تسعى الحكومة إلى الحد من الأعباء الاقتصادية التي تواجه الشركات المحلية، ودعم النشاط التجاري في أعقاب الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد.