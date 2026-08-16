واصل عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً زيادة منصة واحدة خلال الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس 2026، وفقاً لأحدث بيانات شركة «بيكر هيوز».



وأظهرت البيانات ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط إلى 455 منصة، مقارنة بـ454 منصة في الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 43 منصة على أساس سنوي.



كما ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي إلى 128 منصة، بزيادة 4 منصات خلال الأسبوع، و6 منصات مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.



وبذلك صعد إجمالي عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى 583 منصة، مقابل 578 منصة في الأسبوع السابق، بزيادة 5 منصات أسبوعياً و49 منصة على أساس سنوي.



وتعكس بيانات «بيكر هيوز» تطورات نشاط شركات الطاقة الأمريكية في عمليات الحفر والتنقيب، وسط متابعة الأسواق مستويات الإنتاج والاستثمارات في قطاع النفط والغاز.