أظهرت بيانات أولية من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، (الجمعة)، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 1.33 تريليون يوان خلال الربع الثاني من عام 2026.

وبلغ فائض الحساب الجاري، مقوماً بالدولار الأمريكي، 195.1 مليار دولار خلال الفترة.

وسجل الحساب الجاري للتجارة في السلع فائضاً قدره 1.91 تريليون يوان، في حين سجلت تجارة الخدمات والدخل الأساسي عجزاً بلغ 358.4 مليار يوان و257.2 مليار يوان على التوالي.

أما حساب الدخل الثانوي، الذي يسجل التحويلات التي لا تنطوي على تبادل مباشر للسلع أو الخدمات، فسجل فائضاً قدره 42.8 مليار يوان.

وفي المقابل، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزاً بقيمة 1.33 تريليون يوان، مع استمرار الاستثمار المباشر في الصين في تسجيل صافي تدفق وارد خلال الفترة.



وخلال النصف الأول من عام 2026، سجلت الصين فائضاً في الحساب الجاري بلغ 2.62 تريليون يوان.



وبلغ فائض تجارة السلع خلال النصف الأول 3.63 تريليون يوان، بينما سجلت تجارة الخدمات عجزاً قدره 772 مليار يوان، وفقاً للبيانات.