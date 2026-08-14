لم يكن حارس الأمن التركي آدم كوكتشو (48 عاماً) يتخيل أن بنيته الجسدية القوية لن تسعفه أمام كائن لا يتعدى حجمه بضعة مليمترات. فخلال 72 ساعة فقط، تحولت لدغة حشرة عابرة أثناء وجوده في إحدى المناطق الريفية بمحافظة «توكات» بشمال تركيا إلى مأساة صحية أنهت حياته بشكل مباغت.

بدأت الكارثة بظهور أعراض المفاجئة المتمثلة في ارتفاع حاد درجة حرارة جسده وجمجمته، ليُنقل على إثرها إلى مستشفى محلي. ورغم محاولات التدخل الطبي ونقله إلى مركز متقدم، إلا أن حالته شهدت تدهوراً دراماتيكياً سريعاً فارق على إثره الحياة، وسط ذهول زملائه والأطباء المشرفين على حالته.

ورجحت التحليلات الطبية إصابة رجل الأمن بـ«حمى القرم ـ الكونغو النزفية» (CCHF)، وهو فايروس نادِر وفتاك تنقله حشرات القراد المنتشرة في المراعي والأرياف. هذا الفايروس يهاجم الأوعية الدموية وأعضاء الجسم الحيوية، وتصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن الفايروسات شديدة الخطورة، حيث تتراوح معدلات الوفيات الناجمة عن فاشياته بين 10% و40%.

هذه المأساة أعادت فتح ملف العدوى الريفية في تركيا التي تسجل سنوياً عشرات الوفيات المماثلة، خصوصا في محافظات الوسط مثل «سيفاس». وما يزيد الأمر خطورة هو عدم وجود أي لقاح مرخص أو علاج موجه لهذا الفايروس حتى الآن لا للإنسان ولا للحيوان، لتظل الوقاية وتجنب لدغات القراد هي الخط الدفاعي الوحيد أمام هذا الخطر الصامت.