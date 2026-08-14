على عمق أمتار قليلة تحت مياه البحر الأدرياتيكي الهادئة قبالة جزيرة «مليت» الكرواتية، انتهت واحدة من أطول رحلات البحث الأثري بالإعلان عن مفاجأة هزت أوساط علم الآثار البحرية. فالغواصون الذين نزلوا لمعاينة الموقع لم يتوقعوا أنهم على وشك وضع أيديهم على أضخم حمولة ذهبية يُعثر عليها في تاريخ اكتشافات البحر الأبيض المتوسط.

قصة هذه الثروة بدأت تتكشف خيوطها تدريجياً مع أبحاث المعهد الكرواتي للحفظ، حيث تبين أن السفينة الغارقة تنتمي للعهد البيزنطي (بين القرنين السابع والثامن الميلاديين). ولم تكن مجرد ناقلة بضائع تقليدية، بل كانت أشبه بـ«خزينة إمبراطورية عائمة» تضم عملات نادرة من الذهب الخالص، وأحزمة ملكية مرصعة بالزمرد والياقوت واللؤلؤ، إضافة إلى خاتم ذهبي نادِر يتتبع الأثريون خيوط نقوشه لربطه بعهد الإمبراطور البيزنطي «هرقل».

تأتي أهمية هذا الاكتشاف وسط المقبرة البحرية المحيطة بالجزيرة (التي تضم أكثر من 20 سفينة غارقة على مدار 2500 عام) لتعيد طرح سؤال معقد أربك الباحثين: ماذا كانت تفعل كل هذه الثروة على متن سفينة واحدة؟

ويتضاعف الغموض عندما نعلم أن الكنز الوفير كان مخبأً إلى جانب بضائع بسيطة جداً كالأواني الفخارية وجرار التخزين وحتى ألعاب الأطفال. هذا التناقض الصارخ يدفع الخبراء إلى الترجيح بأن السفينة كانت تحمل بعثة سرية أو هدايا سياسية رفيعة المستوى متجهة لشخصية فائقة النفوذ في المنطقة، قبل أن تنتهي الرحلة بكارثة غير متوقعة وتستقر الحمولة في قاع البحر لأكثر من 1300 عام.