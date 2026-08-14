تصوّر مكاناً ظلت أبوابه مغلقة تماماً أمام العالم الخارجي منذ 5.5 مليون سنة، حيث لا وجود للشمس، والأكسجين نادِرٌ ومختنق، بينما تفوح الجدران بتركيزات عالية من الغازات السامة. هذا ليس مشهداً من فيلم سينمائي عن كوكب فضائي، بل هو الواقع الصادم داخل «كهف موفيل» الروماني، المكان الذي حطّم المفاهيم العلمية حول حدود الحياة.

عندما وصل الباحثون إلى أعماق هذا الكهف المعزول، فوجئوا بنظام بيئي كامل ومتكامل يعيش في ظلام دامس، دون أن يعتمد مطلقاً على أشعة الشمس التي تشكل أساس السلسلة الغذائية على كوكبنا. فبدلاً من النباتات والبناء الضوئي، ابتكرت الطبيعة طريقة معقدة تُعرف بـ«البناء الكيميائي»، حيث تتغذى بكتيريا متخصصة على مركبات كبريتيد الهيدروجين والميثان والأمونيوم، لتُنتج الطاقة وتحول جدران الكهف إلى بساط ميكروبي يُغذي باقي الكائنات.

البيئة المظلمة شديدة الرطوبة، والتي ينخفض فيها الأكسجين إلى ثلث مستواه على السطح، أجبرت سكان الكهف على خوض رحلة تطور غريبة، إذ سجل العلماء وجود عشرات الأنواع الفريدة من العناكب، والعقارب المائية، والديدان، والقشريات التي لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. ولأن الضوء غائب تماماً، تخلت هذه المخلوقات تدريجياً عن عيونها وألوان أجسادها لتصبح شاحبة أو شبه شفافة، مستعيضة عن الأبصار بأجهزة استشعار لمسية وكيميائية فائقة الدقة.

ولعل أكثر ما أثار ذهول المجتمع العلمي ليس فقط الحريش المفترس الذي يتصدر قمة الهرم الغذائي في الكهف، بل الدلالات الفضائية لهذا الاكتشاف، فكهف موفيل يقدم نموذجاً حياً لإمكانية نشوء واستمرار الحياة في أكثر البيئات ظلاماً وقسوة، مما يعزز فرضيات العلماء حول إمكانية وجود حياة ميكروبية أو معقدة تحت المحيطات الجليدية المغطاة لأقمار بعيدة مثل «إنسيلادوس» و«أوروبا»، ليثبت أن الحياة تجد طريقها دائماً.. حتى بدون شمس.