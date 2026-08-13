اختتمت مدينة الملك عبدالله الطبية البرنامج الصيفي للبحث العلمي KReSP 2026، بمشاركة نخبة من الطلبة والمهتمين بمجال البحث العلمي، وذلك خلال حفل ختامي شهد استعراض أبرز مخرجات البرنامج وتكريم المشاركين تقديرا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة.

وشهد الحفل تكريم جوان البطحي، طالبة التمريض، تقديراً لمشاركتها في البرنامج وما قدمته من جهود خلال فترة التدريب والأنشطة البحثية، إلى جانب تفاعلها مع البرامج العلمية والتطبيقية التي تضمنها البرنامج.

ويأتي تكريم البطحي تتويجاً لتجربة علمية وبحثية أسهمت في تنمية مهاراتها وتوسيع معارفها في مجال البحث العلمي، وتعزيز قدراتها في الممارسات البحثية، بما يدعم مسيرتها الأكاديمية والمهنية في مجال التمريض.

ويهدف برنامج KReSP إلى إتاحة بيئة علمية وتدريبية للطلبة، وتعريفهم بمراحل البحث العلمي وتطبيقاته، بما يسهم في تشجيعهم على خوض التجارب البحثية وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية.