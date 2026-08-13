واجهت سوق النفط العالمية تساؤلات حول مدى صمود المخزونات الإستراتيجية أمام تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة؛ حيث تشير البيانات إلى أن الفجوة اليومية بين العرض والطلب بلغت نحو 5 ملايين برميل، وذلك بحسب ما نشرت مواقع إخبارية.

ورداً على هذا الاضطراب الشديد، أعلنت وكالة الطاقة الدولية في مارس الماضي عن إطلاق 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ لتهدئة الأسواق. ورغم إفصاح الوكالة عن امتلاك مخزونات إجمالية تبلغ 1.5 مليار برميل تكفي لسد فجوة العرض لمدة 300 يوم، إلا أن المخزونات الحكومية الفعلية القابلة للضخ المباشر تصل إلى 0.9 مليار برميل فقط، نظراً لعدم قدرة الوكالة على إجبار الشركات على السحب من مخزوناتها التجارية التشغيلية، مما يجعل المخزونات الحكومية المتاحة كافية لتغطية العجز لمدة 180 يوماً فقط.



انقطاع الإمدادات



ووفقاً لتقديرات شركة أرامكو السعودية، فقد خسر العالم نحو 2.6 مليار برميل من النفط منذ بداية النزاع، وهو ما يمثل أكبر انقطاع في الإمدادات منذ الثورة الإيرانية عام 1979، مع وصول العجز اليومي للإمدادات الخليجية إلى 11 مليون برميل. تفاقمت الأزمة خلال شهر يوليو الماضي جراء تعطل خط أنابيب النفط الكازاخستاني الذي تسبب في فقدان 1.8 مليون برميل يومياً.



تحديات معقدة



وعلى الجانب الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ يناير 1983. وتواجه واشنطن، التي تمتلك ثلث المخزونات الحكومية للوكالة، تحديات لوجستية معقدة؛ حيث أفادت تقارير صدرت في مايو الماضي بتدهور البنية التحتية لرافعات ومرافق الاحتياطي الاستراتيجي، مما جعل ربع هذه الاحتياطيات غير متاح عمليّاً للضخ.