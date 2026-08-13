مملكة تُعيد تعريف المستقبل

منذ أن أطلقت رؤية 2030، لم تعد المملكة العربية السعودية تكتفي بمواكبة التحول الرقمي العالمي، بل باتت تصنع مساره. مدن ذكية تُرسم ملامحها الآن، وبنية تحتية رقمية تُبنى بجدية غير مسبوقة، واستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والسيادة على البيانات وشبكات الجيل القادم. ونذكر هنا البعض منها فمثلا شركةHumain لديها طموحات تتخطى بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميا بالإضافة إلى KACST مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تحتضن وتطور الأبحاث في عدة مجالات منها العلوم التقنية وعلوم الفضاء. جيل كامل من الشباب السعودي يُسلَّم اليوم مفاتيح مشاريع رقمية وطنية لم يسبق للعالم أن رأى مثيلًا لها.

هذا ليس مجرد تطور تقني. إنه إعادة تعريف لما يمكن أن تكون عليه دولة في القرن الحادي والعشرين مواكبةً للمستقبل.

حين يكبر الإنجاز، تكبر معه المسؤولية

لكن كل طموح بهذا الحجم يحمل في طياته سؤالًا لا يمكن تجاهله: من يحمي ما نبنيه؟

فكلما اتسعت قدراتنا الرقمية، اتسعت معها دائرة المخاطر. الأمن السيبراني، لم يعد شأنًا تقنيًا محصورًا بالمتخصصين والمهندسين، بل أصبح ركيزة من ركائز الثقة الوطنية نفسها. العالم الرقمي يحتاج من يفهم هشاشته كما يفهم تطوره. والبيانات السيادية تحتاج من يعي قيمتها كما يعي إمكاناتها.

المسؤولية هنا لا تقع على جهة واحدة. إنها مسؤولية جماعية، تبدأ من صانع القرار وتمتد إلى كل من يحمل جهازاً إلكترونياً مربوطاً بالعالم الرقمي. من ينشر منشورًا، أو يتفاعل مع نظام رقمي في حياته اليومية أو يرفع صور حساسة على منصة معينة أو يضغط رابطا غير متأكد منه فهو قد يساهم بتعريض هذا النظام الوطني الرقمي لمخاطر غير مرئية.

من هنا وُلدت فكرة DATASPHERE سلسلة قصص سينمائية قصيرة تخيلية، تدور أحداثها في عوالم مستقبلية قريبة من واقعنا: مدن ذكية، منظومة لوجستية تُدار بالذكاء الاصطناعي، ومحاكاة لسيناريوهات دفاع رقمي.

هذه ليست خيالًا علميًا بالمعنى التقليدي. إنها خيال إستراتيجي قريب المدى، تصور مبني على واقع تقني سوف نعيشه قريباً، لا على فرضيات مستحيلة أو بعيدة. الهدف ليس التنبؤ بما سيحدث، بل استخدام القصة كمرآة: أن يرى فيها كل من يشاهدها، خصوصا الجيل الذي يتنقل بين الشاشات بلا توقف، انعكاساً لسؤال أعمق: هل ندرك حجم القوة التي بين أيدينا؟

حوار يستحق أن يبدأ

مستقبل المملكة الرقمي لن يُقاس فقط بحجم ما تبنيه من بنية تحتية أو تقنيات، بل بوعي أبنائها بكيفية فهمها، واستخدامها بمسؤولية، وحمايتها حين يتطلب الأمر ذلك.

DATASPHEREلا يقدّم إجابات جاهزة، بل يفتح بابًا للتفكير. فحين تُبنى رؤية بهذا الطموح، يصبح على كل فرد أن يسأل نفسه: إذا وضع المستقبل الرقمي الذي نبنيه اليوم على المحك... فهل سنكون مستعدين؟